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В Крыму обезвредили тонны отходов, собранных после ЧП с мазутом

Аксенов: после ЧП с танкерами в Крыму обезвредили 100 тонн отходов с помощью биопрепарата
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Telegram-канал Аксёнов Z 82

В Крыму с помощью биопрепарата обезвредили 100 тонн отходов после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Теперь они могут использоваться на рекультивируемых полигонах и карьерах, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он объяснил, что суть метода в разложении нефти и нефтепродуктов за счет введения в отходы нефтеокисляющих микроорганизмов.

«Общий объем поступивших на лицензированную площадку отходов превышает 900 тонн. Из них более 873 тонны составляет загрязненный грунт. Отсортировано 695 тонн отходов», — сказано в сообщении.

Весь объем планируют утилизировать до конца года, добавил Аксенов.

Утром 15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов. Через некоторое время мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее ученые рассказали о последствиях разлива мазута в Черном море.

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