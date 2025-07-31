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Участники форума «Арктика. Лед тронулся» выиграли поездку на Крайний Север

Сразу 10 участников форума «Арктика. Лед тронулся» примут участие в экспедиции
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Пресс-служба форума «Арктика. Лед тронулся»

Организаторы IV всероссийского форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» вручили 10 самым активным участникам форума «Билет в Арктику», в рамках которого они смогут принять участие в экспедиции на Крайний Север, сообщает пресс-служба форума.

«Большое спасибо за такой билет. Получить возможность и принять участие в арктических экологических экспедициях – огромная честь», — рассказал один из обладателей билета российский космонавт Александр Горбунов.

В рамках форума участники узнали о природе Ханты-Мансийского автономного округа, разработали концепцию туристических продуктов и занимались другими активностями.

Кроме того, на форуме ребята составили памятку для арктического туриста, свод правил арктического гостеприимства: этикет взаимодействия с туристами и сохранения аутентичности местных сообществ.

В форуме также приняли участие начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и другие.

Также участники познакомились с бытом и культурой коренных народов Югры и проверили себя на прочность в рамках Арктического забега.

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