«Надеемся, что их не мучают»: в СПЧ ждут освобождения арестованных в Баку россиян

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Кисилев призвал Баку освободить арестованных журналистов редакции «Sputnik Азербайджан». Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что борьба за них продолжается.

«Вот их содержат в СИЗО — условия мы не знаем. То есть нам никаких фотографий не предоставили. Мы можем только догадываться по поводу того, что там, что там с ними происходит. Надеемся, что все-таки их там не мучают, но это, сами понимаете, такая себе надежда, потому что надо четко, конкретно знать, что с ними там. То, что происходит — не поддается никакой критике. Журналисты есть журналисты и, собственно, на них должны распространяться особые нормы, и они беспрепятственно должны перемещаться на территории других стран. Хотя бы в соответствии с международными требованиями и нормативами. Но в данном случае Азербайджан ведет себя совершенно неадекватно, мы на это указывали. Хочется нам верить, что они журналистов наших отпустят. Пока продолжаем бороться за них», — сказала она.

Меркачева также прокомментировала сайт с петицией, которые создали родственники арестованных айтишников. Член СПЧ считает, что нужно «стучать во все двери».

«Хорошо, что это создали. Хорошо, что не забывают. Я думаю — крайне важно напоминать, потому что в нынешних условиях судьбы людей могут отодвигаться на задний план — это неправильно. Они напоминают и стучат во все двери — как раз то, что делать крайне нужно. Об этом не забывают журналисты, уполномоченные структуры, в том числе в СПЧ мы не забываем. МИД об этом тоже не забыл. Надеемся, что в ближайшее время они будут освобождены», — сказала она.

Правозащитница рассказала – переговоры по освобождению россиян ведутся через каналы МИД. По словам Меркачевой, тайных обсуждений никто не ведет, так как ситуация вышла на межгосударственный уровень.

«[Переговоры ведутся] через МИД, в первую очередь, у них есть представители, уполномоченный по правам человека. Ситуация вышла на межгосударственный уровень — все за этим наблюдают. И я считаю, что крайне важно сейчас показать, что мы своих не бросаем — и журналистов, айтишников, вообще, наших граждан», — сказала она.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания — в феврале деятельность Sputnik была приостановлена в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку «эмоциональная» и призвал власти страны к диалогу.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых местные власти обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

Ранее в Госдуме осудили снос памятника Айвазовскому в Карабахе.