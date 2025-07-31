«Лазейка осталась»: юрист призвал изменить КоАП РФ для защиты россиян от спама

С 1 августа в России вступил в силу закон, который даст россиянам право отказаться от получения массовых рассылок и спама. Однако на практике эта мера может оказаться неэффективной, если в этой сфере не предоставить дополнительных полномочий должностным лицам, убежден юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Необходимо внести изменения в соответствии с новыми правилами КоАП РФ, сказал он Общественной Службе Новостей.

Вводимые меры помогут бороться с так называемым легальным спамом, когда обзвон проводится напрямую от имени компаний. Но при этом сегодня основной проблемой таких звонков являются анонимные колл-центры, которые компании нанимают для навязчивой рекламы – как будут бороться с ними, пока непонятно, отметил юрист.

«Десятки тысяч анонимных колл-центров, нанимаемых такими компаниями, остаются практически неуловимыми. Поймать за руку конкретных исполнителей крайне сложно», — пояснил Хаминский.

По его словам, привлечь таких спамеров к ответственности удается крайне редко – как минимум, пострадавший для этого должен записать разговор. Чаще всего люди не готовы к этому, а доступ к записям разговоров, которые хранят операторы связи, можно получить только в рамках уже возбужденного уголовного дела или оперативно-разыскных мероприятий. Для обычных случаев обзвона этот механизм не применим, подчеркнул эксперт.

По-настоящему эффективной мерой в борьбе с навязчивыми спам-звонками могли бы стать соответствующие изменения КоАП. То есть необходимо назначить уполномоченный орган – например, Роскомнадзор, который будет по заявлению пострадавшего гражданина запрашивать у операторов запись конкретного разговора, а затем определять виновных и привлекать к ответственности, пояснил юрист.

«Только так можно закрыть существующую лазейку для спамеров и наладить по-настоящему действенный механизм защиты прав граждан на телефонное спокойствие», — заключил он.

Напомним, член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин подчеркнул, что массовые рассылки часто используются мошенниками. Под видом рекламы злоумышленники могут предлагать фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы. По его мнению, вступление в силу нового закона значительно повысит цифровой комфорт граждан и позволит сократить минимум в два раза количество спама.

Ранее мошенники начали использовать поддельные встречи и картинки для обмана россиян.