Россия продолжит гуманитарную поддержку переселенцев из Нагорного Карабаха

Россия направляет новую партию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, находящихся в Армении. Помощь организуется в рамках проекта «Россия с вами» усилиями АНО «Евразия» и «Русской Гуманитарной Миссии» (РГМ) под эгидой Россотрудничества, большую часть выполняют добровольцы и волонтерские объединения, сообщили в Россотрудничестве.

В организации добавили, что пункты выдачи гуманитарной помощи будут развернуты в городах Абовян, Масис, Гюмри и Капан, первый этап акции продлится весь август.

«Эта акция — не просто передача помощи, это акт солидарности, сопричастности и человеческого тепла по отношению к нашим соотечественникам. Она является одним из примеров настоящей народной дипломатии, которая показывает, что люди наших стран готовы прийти на помощь друг другу в трудной ситуации», — отметил замглавы Россотрудничества Игорь Чайка.

Он добавил, что история Нагорного Карабаха и его жителей, многие из которых сегодня оказались вынужденными переселенцами, — реальность, с которой столкнулись десятки тысяч людей. Россия, по его словам, не имеет морального права оставить их один на один с проблемами. «РФ начала оказывать гуманитарную помощь переселенцам из Нагорного Карабаха много лет назад, и эта работа будет продолжаться», — подчеркнул Чайка.

В рамках акции планируется передать около 140 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Основное внимание уделено наиболее уязвимым группам: многодетным семьям, семьям с пожилыми людьми и тем, кто столкнулся с потерей кормильца.

В гуманитарные наборы входят крупы, макароны, консервы, мука, сахар, сладости, масло, чай, кофе, бытовая химия и средства личной гигиены. Для семей с маленькими детьми подготовлены отдельные комплекты с детским питанием, пюре, кашами, пеленками и гигиеническими средствами.

Существенный вклад в реализацию проекта вносят добровольцы, местные органы власти, а также министерство обороны России, содействующее логистике гуманитарных поставок, особенно в части помощи детям из семей переселенцев.