«ВКонтакте» рассказала о самых дружелюбных регионах России

Вологодская область лидирует среди регионов России по числу добавлений в друзья у пользователей «ВКонтакте». Об этом говорится в исследовании «ВКонтакте», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным соцсети, среднее количество друзей у жителей Вологодской области — 217 друзей. При этом у пользователей из Москвы в два раза меньше — 105 друзей, а среди петербуржцев — в среднем 142 онлайн-друга.

В первую пятерку также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области.

Сообщается, что в текущем году каждый третий пользователь увеличил число друзей. Среднее количество друзей, по результатам исследования, — 106 друзей и 71 подписчик. Кроме того, чаще всего дружба «Вконтакте» появляется в конце июля, конце августа, а также в начале декабря.

До этого «Вконтакте» подвело итоги исследования, согласно которым каждый четвертый пользователь рунета лояльно относится к созданному с помощью ИИ контенту, 55% авторов рассматривают ИИ как полезный инструмент. Наибольший интерес у пользователей вызывает генерация визуальных форматов: 34% используют ИИ для иллюстраций и артов, 31% — для мемов, историй, клипов и коротких текстов.

Ранее стало известно, какие соцсети вдохновляют россиян на путешествия.