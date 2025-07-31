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Женщина ударила ножом экс-бойфренда, узнав, что он сидит в Tinder

Daily Mail: британка ударила ножом бывшего парня, узнав, что он есть в Tinder
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Police Department

В Великобритании женщина ударила ножом своего экс-бойфренда, узнав, что у него есть аккаунт в приложении для знакомств Tinder, пишет Daily Mail.

Как сообщается, 33-летняя Кирсти Карлесс проводила время в пабе со своим бывшим парнем Луисом Прайсом. Позже, около двух часов ночи, она узнала, что мужчина сидит в Tinder. Несмотря на то, что их отношения закончились, британка пришла в ярость, вооружилась кухонным ножом, взяла такси и отправилась к дому мужчины.

Камеры зафиксировали, как женщина с ножом врывается в дом и преследует Прайса по саду. Вскоре таксист, ожидавший ее снаружи, услышал громкий крик. Через минуту Карлесс вернулась в машину, «встревоженная и вспотевшая», и потребовала отвезти ее к родителям, где она призналась в произошедшем и позвонила в полицию. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь пострадавшему.

На суде Карлесс утверждала, что не помнит момента удара ножом и не собиралась наносить травмы Луису, утверждая, что хотела повредить дом, в котором он жил. Следствие также установило, что Прайс ранее сообщал о домашнем насилии со стороны Кирсти. Он находился под защитой полиции как человек, подвергающийся высокому риску домашнего насилия.

Сейчас британка находится под стражей и ждет решения суда по своему делу.

Ранее японка отрезала бойфренду безымянный палец на руке, чтобы он не женился на другой.

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