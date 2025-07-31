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Многодетный отец из Татарстана насиловал четырех дочерей и сына в течение 15 лет

В Татарстане судят мужчину, который в течение 15 лет насиловал своих детей
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Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Верховном суде Татарстана начался процесс по делу 45-летнего мужчины, обвиняемого в систематическом сексуальном насилии над пятью детьми. Об этом сообщает издание «Татар-информ».

Известно, что мужчина воспитывал с женой пятерых детей, одного сына и четырех дочерей. Он часто злоупотреблял алкоголем, не имел стабильного заработка и практически не помогал семье, которая находилась на содержании матери.

По информации источников, с 2009 года по 2024 год он подвергал сексуальному насилию своих сыновей и дочерей, когда им исполнялось шесть лет. Насилие продолжалось и во взрослом возрасте.

Педофил угрожал детям расправой, если они кому-либо расскажут о происходящем. Старшие дочери боялись, что в маленьком городе слухи быстро разойдутся, и опасались попадания в детский дом.

Мать детей утверждает, что не знала о многолетнем насилии, а дети боялись говорить об этом даже между собой. Лишь после того, как одна из старших сестер вышла замуж, она призналась мужу о насилии. Когда две старшие дочери коллективно обвинили отца в растлении, тот во всем сознался.

Однако теперь фигурант отрицает все обвинения и заявляет, что таким образом дети пытаются отобрать у него квартиру.

Ранее в Германии женщина снимала порнографические ролики со своими детьми.

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