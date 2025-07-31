Верховный суд поддержал обвиняемого, отбивавшегося ножом от вооруженных визитеров

Верховный суд России признал правомерным применение самообороны в случае нападения с использованием резиновых дубинок. Об этом говорится в определении Судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Поводом для такого разъяснения стал инцидент, где защищавшегося ножом признали виновным. Суд пришел к выводу, что действия потерпевших, ворвавшихся в квартиру мужчины, носили «дерзкий и провокационный характер». Они применили резиновую дубинку, что, по мнению судей, указывало на наличие общественно опасного посягательства. Также было подчеркнуто, что даже если нападение завершилось, но его окончание не было очевидным для обороняющегося, последующие действия могут оставаться в рамках необходимой обороны.

Мужчина был признан виновным в расправе и покушении на жизнь: он нанес удары ножом двум людям, ворвавшимся в его жилище. Один из нападавших из-за ран не выжил. Однако из материалов дела следовало, что потерпевшие сначала избили знакомого обвиняемого резиновыми дубинками.

Суд первой инстанции квалифицировал действия мужчины как превышение пределов необходимой обороны, но Апелляционный суд отменил приговор, посчитав, что непосредственной угрозы для самого обвиняемого не было.

В итоге дело дошло до Верховного суда, который со вторым решением не согласился. В определении указано, что наличие угрозы может быть подтверждено не только фактом нападения, но и демонстрацией предметов, применяемых в качестве оружия. В связи с этим дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

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