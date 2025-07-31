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Пастор домогался прихожанку, чтобы избавить ее от демонов

В Шотландии пастора осудили за надругательство под предлогом изгнания демонов
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Суд вынес приговор шотландскому проповеднику, который насиловал своих прихожанок. Об этом сообщает The Scottish Sun.

61-летний зимбабвиец, который основал свою церковь в 2007 году, пользовался положением главы религиозного течения и жестоко эксплуатировал женщин.

Так, одной из пострадавших он сказал, что ею овладели демоны. Якобы чтобы их изгнать, он домогался ее. Этой же женщине он заявлял, что бог якобы «дал ее в дар» и приказывал ей поцеловать его «святые губы».

Еще одна 39-летняя женщина рассказала, что в 20 лет она подверглась насилию со стороны пастора, который однажды затащил ее в свою спальню.

Отмечается, что в 2015 году мужчину уже судили за сексуальное насилие над 15-летней девушкой. Тогда его представители подали апелляцию, и суд отменил наказание.

Суд приговорил проповедника к десяти годам лишения свободы. Помимо этого, его внесли в список лиц, совершивших сексуальные преступления на неопределенный срок.

Ранее в Бразилии пастор гипнотизировал детей, а потом насиловал.

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