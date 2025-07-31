Россиянам объяснили, как не подхватить ротавирус во время отпуска

Строгая гигиена, в том числе регулярное мытье рук с мылом после посещения туалета, прогулок или перед едой, поможет снизить риск заражения ротавирусом во время отпуска. Об этом kp.ru рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Кроме того, важно следить за качеством питьевой воды и избегать льда в напитках.

«Начинайте любой прием пищи с горячего блюда (суп, горячее второе) — температура убивает вирус. Желудочный сок начнет активно выделяться уже через 10-15 минут, создавая защиту. Не начинайте трапезу с холодных закусок, салатов или фруктов — оставьте их на потом», – подчеркнул Болибок.

По его словам, лучше не есть сырые морепродукты и еду сомнительного качества, а также немытые овощи и фрукты. Врач добавил, что детям в возрасте до восьми месяцев можно заранее сделать прививки, которые защищают от тяжелого течения болезни.

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова до этого говорила, что специфических лекарств для лечения ротавируса на сегодняшний день нет, однако существует ряд рекомендаций, чтобы победить заболевание как можно быстрее. Так, важно давать пить часто и небольшими порциями. Норма — 50-60 мл на каждый килограмм массы тела в сутки.

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