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Россиянам объяснили, как выбрать качественный квас в магазине

Профессор Мойсеяк: на первом месте в составе кваса должен быть солод, а не сахар
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Квас — традиционный ферментированный напиток с богатым вкусом и полезными свойствами. Однако не все продукты под названием «квас» одинаково хороши, рассказала «Газете.Ru» профессор бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

«При выборе обращайте внимание на этикетку. Там должно быть указано «продукт брожения» (ржаной, ячменный солод, дрожжи, сахар). Такой квас содержит молочнокислые бактерии и полезные ферменты. Хороший квас не требует консервантов (например, сорбата калия) или искусственных ароматизаторов. Свежий «живой» квас хранится 3–7 дней и требует охлаждения. Срок годности более месяца говорит о пастеризации или наличии консервантов (такой напиток менее полезен)», — объяснила она.

Настоящий квас слабо газированный (если вообще есть пузырьки), с естественной кислинкой.

«Сильная газация и приторная сладость могут указывать на искусственное насыщение углекислотой. Лучше, если на первом месте в составе солод, а не сахар. Оптимально – до 8 г сахара на 100 мл. Предпочтительна темная стеклянная бутылка. Она защищает от света, который портит вкус. Надпись: «Традиционный» или «Хлебный» – признак классического рецепта. Настоящий квас – живой, слегка кисловатый, с ароматом хлеба. Выбирайте напиток с коротким сроком хранения, натуральным составом и минимальной обработкой», — резюмировала эксперт.

Ранее были названы неожиданные продукты, которых следует избегать в жару.

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