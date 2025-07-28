Россиянин попросил у соседки закурить и напал на нее с ножом

В Амурской области местный житель пришел к пожилой соседке за сигаретами и несколько раз ударил ее ножом, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 11 июля. 34-летний обвиняемый пришел к 67-летней соседке, чтобы попросить у нее сигарет. Женщина начала оскорблять незваного гостя, в ходе ссоры пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки.

Спрятав орудие преступления в шкафу, он скрылся с места преступления. Пострадавшую спасти не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. На время расследования мужчина заключен под стражу.

До этого на Кубани мужчина ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью. Пьяный обвиняемый пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. Получив отказ, он выхватил нож и несколько раз ударил им пожилую женщину в голову и шею.

Когда потерпевшая упала, грабитель похитил ювелирные украшения, бросил пенсионерку истекать кровью и скрылся. Утром пожилую женщину нашел сын, спасти ее не удалось.

Ранее юноша избил отца, который пытался изнасиловать его 75-летнюю бабушку.