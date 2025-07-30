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В Ленинградском зоопарке родился детеныш обыкновенной игрунки

В Ленинградском зоопарке у пары обыкновенных игрунок появился детеныш
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У пары обыкновенных игрунок Лусило и Хельги в Ленинградском зоопарке родился детеныш. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

«Пока кроха самостоятельно не перемещается. Детеныш цепляется за спины родных. На видео он сидит на своей старшей сестре. Киперы отмечают, что малыш очень активный и любопытный», — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что во время кормления детеныш игрунка может встать на четыре лапы, сидя верхом на спине сородича. В зоосаде отметили, что такое поведение необычно для малыша, который родился чуть больше трех недель назад.

Накануне в Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби. Мамой стала самка Греча. Этот малыш является ее первым потомством. Представители зоопарка добавили, что новорожденному предстоит трудный путь, поскольку он должен самостоятельно добраться до материнского соска, который находится в сумке.

Ранее в в крымском зоопарке родился необычный детеныш альпака.

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