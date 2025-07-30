В РФ осудили участников террористического сообщества

СК: организаторов теракта в Подмосковье осудили на сроки от четырех до 19 лет

Российский суд приговорил участников террористического сообщества к лишению свободы на сроки от четырех до 19 лет за организацию теракта на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что в зависимости от роли каждого фигуранты были признаны виновными в организации террористического акта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем.

По данным следствия, в 2022 году один из осужденных — Антон Хрипко — выехал в Польшу, желая вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Здесь с ним связался представитель украинских специальных служб, который поручил мужчине заняться диверсионно-террористической деятельностью на территории РФ. Впоследствии Хрипко создал террористическое сообщество, членами которого стали еще четыре россиянина, включая несовершеннолетнего.

С 2022 по 2023 годы злоумышленники участвовали в тренировках по приобретению навыков ведения боевых действий, а также планировали поджоги и подрывы военных и инфраструктурных объектов. В результате в мае 2023 года силовики задержали Хрипко, когда он пытался поджечь автомобильную технику одного из подразделений министерства обороны. Речь идет о формировании, обеспечивающем деятельность аэродрома Чкаловский в Подмосковье.

«Хрипко было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы <...>. Остальным участникам террористического сообщества назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы», — подчеркнули в СК РФ.

Там добавили, что несовершеннолетнего фигуранта приговорили к четырем годам воспитательной колонии.

Ранее ФСБ РФ опубликовала кадры задержания призывавшего к терактам нижегородца.