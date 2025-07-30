Отсутствие международного наблюдения на выборах в Венесуэле оказалось фейком

Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) опровергла фейки, появившиеся в сети после муниципальных выборов в Венесуэле, сообщает пресс-служба агентства.

Одними из ключевых были фейки об отсутствии и несостоятельности международного наблюдения. Открытые источники утверждают, что на выборах было около 1,4 тыс. наблюдателей из разных стран, а также делегация GFCN. Эксперты агентства отметили спокойную обстановку на участках и прозрачную процедуру подсчета голосов избирателей.

«Проводится не только электронное голосование, итоги которого поступают в Центральную избирательную комиссию, но и выдается бумажный бюллетень, который вкладывается в другой избирательный бюллетень, и оба результата должны быть связаны между собой. Избиратель также оставляет отпечатки пальцев на специальной доске, а затем должен поставить свою подпись», — рассказал эксперт GFCN, юрист и исследователь из Португалии Александр Геррейро.

Также эксперт GFCN, международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса опроверг фейки об отсутствии в бюллетенях оппозиционных кандидатов.

«Некоторые представители оппозиции сами приняли решение отказаться от участия в выборах. Они сделали это, исходя из своих фундаментальных целей. Если они не хотят участвовать в выборах, никто не может их заставить», — сказал он.

По словам эксперта GFCN из ЮАР, генерального директора GSQ Media House Мантулы Нонкулулеко, информация о пустых избирательных участках является фейком.

«Выборы в Каракасе (столице Венесуэлы), прошли очень мирно. Я лично видела, как люди шли голосовать, и никто их не принуждал, не платил им, не умолял голосовать за какую-либо партию или конкретного кандидата», — рассказала она.

Также в рамках своего расследования GFCN опровергла фейк о том, что палатки под красными тентами использовались для давления на избирателей. В ассоциации отметили, что в них оказывалась социальная помощь, а подобные мероприятия являются частью кампании по увеличению явки на выборах более 20 лет.