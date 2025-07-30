Сбер запустил раздел для автолюбителей

Сбер добавил в СберБанк Онлайн раздел «Авто», объединивший ключевые для владельцев машин сервисы. Часть из них уже были представлены в мобильном приложении банка, но находились в разных разделах, также добавлены новые, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В банке добавили, что раздел доступен в «Платежах». С его помощью автовладельцы могут записаться на техобслуживание в дилерских центрах и СТО с экономией до 30%, получить кешбэк на заправке, оплатить штрафы и платные дороги, оформить либо продлить страховку, приобрести товары для авто и узнать его рыночную стоимость. Также в разделе доступны покупка и продажа машины.

В Сбере пояснили, что новые услуги в мобильном приложении собираются в понятные пользователю сценарии. Для этого банк в этом году запускает специальные разделы, в которых объединяет сервисы вокруг различных жизненных ситуаций.

«В прошлом году мы уже запустили раздел «Дом», теперь запускаем новый раздел «Авто». Он позволяет быстро находить решения для любых задач, связанных с машиной. По данным наших исследований, услуги, представленные в новом разделе, очень востребованы среди автолюбителей», — сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он добавил, что в среднем, по данным Сбера, автолюбители пользуются услугами, связанными с содержанием и эксплуатацией машины, от пяти до 10 раз в месяц. 30% респондентов при выборе поставщика услуг интересуется решением не одного, а целого комплекса вопросов.

В Сбере уточнили, что при первом входе пользователь может создать цифровой профиль собственного авто или нескольких машин семьи и управлять «семейным автопарком». Если ранее человек уже указывал в приложении информацию о своей машине — например, оплачивал штрафы — информация по его авто подгрузится автоматически.