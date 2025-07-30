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Россиянам раскрыли причину блокировки Speedtest

Роскомнадзор: Speedtest может собирать данные для атак на российские сети
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Ollyy/Shutterstock/FOTODOM

Данные, собираемые сервисом Speedtest, могут использоваться для планирования и проведения атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Американская компания собирает данные об устройстве российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности», — говорится в публикации.

В Роспотребнадзоре добавили, что помимо этого сервис в том числе собирает информацию в части географии и времени доступности региональных сегментов сети.

Поэтому, указали в надзорном ведомстве, те данные, которые собираются американским сервисом, могут использоваться для планирования, организации, а также проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи.

30 июля сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал на территории России доступ к популярному онлайн-сервису Speedtest компании Ookla.

В этот же день Роскомнадзор зафиксировал сбой в функционировании сети аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор». Как уточнили РИА Новости в ведомстве, признаков DDoS-атак не обнаружено, причины инцидента устанавливают.

Ранее в Москве все точки сети аптек «Столички» закрыли из-за взлома.

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