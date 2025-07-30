Лифт отсек голову хирургу в больнице из-за технической неисправности

В США хирург лишился головы из-за поломки лифта. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в городе Хьюстон, штат Техас. 35-летний врач по имени Хитоши Никайдо хотел зайти в лифт на втором этаже клиники, но, когда он просунул голову внутрь, двери вдруг закрылись, в результате ее отсекло.

В этот момент в кабине находилась коллега мужчины. Так как лифт застрял, она еще 20 минут находилась в одном помещении с отрезанной головой. Ей оказали необходимую помощь, хирурга спасти не удалось.

После инцидента специалисты провели расследование. Выяснилось, что за несколько дней до инцидента техники ремонтировали подъемник.

Причиной произошедшего, по их мнению, стал лишний провод. Вместо одного мастера сделали два, таким образом заполнив пространство. Если бы оно оставалось пустым, датчики сработали бы правильно и отпустили бы застрявшего человека без каких-либо проблем.

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