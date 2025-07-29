В Индии клиника покупала детей у бедняков и выдавала за рожденных от суррогатных матерей

В Индии клиника покупала детей у бедных семей и выдавала их за рожденных от суррогатных матерей, пишет Times of India.

В Хайдарабеде была раскрыта шокирующая схема торговли младенцами под видом суррогатного материнства. Все началось с того, что супружеская пара, обратившаяся в клинику для процедуры ЭКО, обнаружила, что ребенок, якобы рожденный от суррогатной матери, не имеет с ними никакой генетической связи. Супруги рассчитывали получить своего биологического малыша, но результаты ДНК-теста развеяли все иллюзии.

Выяснилось, что клиника, которой руководила доктор Намратха, в действительности продавала младенцев, рожденных от бедных женщин, выдавая их за детей клиентов по суррогатной программе. При этом лицензия клиники была отозвана еще в 2021 году, однако доктор продолжала вести деятельность, подключив к делу других врачей, агентов и технический персонал.

В рамках расследования было арестовано восемь человек, включая саму доктора Намратху, ее сына, сотрудника государственной больницы и агентов. Биологическим родителям ребенка, которого выдали супружеской паре, заплатили $1000 и отправили женщину рожать в другой город. Новорожденному на момент «передачи» было всего два дня. Ему выдали поддельные документы, где в качестве биологических родителей значились супруги, оплатившие процедуру.

Супруги, ставшие жертвами мошенничества, рассказали, что изначально не подозревали ничего неладного. Им регулярно сообщали о ходе «беременности», предоставляли документы и даже уверяли, что все проходит успешно.

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