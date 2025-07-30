Бригада коммунальных служб откопала коготь гигантского наземного ленивца

Во время проведения земляных работ во Флориде бригада коммунальщиков обнаружила уникальную палеонтологическую находку – окаменелость гигантского наземного ленивца, жившего около 11 тысяч лет назад, пишет New York Post.

Инцидент произошёл в округе Манати, где рабочие копали траншею для прокладки водопровода. Как сообщил директор Департамента природных ресурсов округа Чарли Хансикер, поначалу находку приняли за обычный инструмент, зарытый в земле. Однако позже выяснилось, что это – коготь древнего гигантского ленивца, весившего около порядка 360 кг.

Обнаруженное животное относится к виду Megalonyx jeffersonii, названному в честь третьего президента США Томаса Джефферсона. Он впервые описал останки этого вида в 1797 году после находки в одной из пещер Западной Виргинии. Эти доисторические млекопитающие обладали массивной челюстью с колышкообразными зубами и тремя острыми когтями, которые могли использоваться как для защиты, так и для добычи пищи. Иногда они вставали на задние лапы, чтобы добраться до высоких растений.

Хансикер отметил, что в эпоху Великого ледникового периода Южная и Северная Америка были соединены, и подобные животные мигрировали с юга через Мексику и Техас на территорию современного юго-востока США. Тогдашняя флора региона напоминала тропические джунгли и леса.

Найденный фрагмент был передан в Музей науки и природы для дальнейшего изучения и последующей демонстрации публике.

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