Мать пятерых детей продает свое грудное молоко, зарабатывая на этом около $1000 в месяц

В США мать пятерых детей продает грудное молоко, зарабатывая на этом около $1000 в месяц, пишет NDTV.

После каждого кормления Эмили Энгер сцеживает лишнее молоко, упаковывает его в специальные пакеты и хранит в морозильной камере. Как утверждает женщина, это молоко предназначено не для ее детей, а для других семей, которые по разным причинам не могут обеспечить младенцев собственным грудным молоком.

Рост интереса к подобной практике эксперты связывают с культурным сдвигом в сторону естественного вскармливания. В последние годы движение «Сделаем Америку снова здоровой», продвигаемое министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим, активно выступает за возвращение к грудному вскармливанию вместо использования детских смесей.

Дополнительное влияние оказали социальные сети, где влиятельные лица публично поддерживают кормящих матерей. Фраза «грудь лучше всего» постепенно вытесняет прежнюю установку «кормить — лучше всего», что отражает повышенное внимание к преимуществам грудного вскармливания.

Одной из постоянных покупательниц Эмили стала 36-летняя Бриана Вестленд. Она ежемесячно тратится на покупку молока для своей четырехмесячной дочери, предпочитая его детским смесям.

«Меня кормили смесью, как и многих моих друзей. Нам говорили, что это так же хорошо. Но теперь мы начинаем в этом сомневаться», — рассказала Вестланд.

По словам Энгер, иногда ей удается сцеживать до трех литров грудного молока в день.

«Сначала я просто хотела отдать молоко, которое скопилось в морозилке. Но потом подумала, что вы ведь не получаете бесплатную стрижку в парикмахерской, так почему грудное молоко должно быть исключением?» , — прокомментировала Эмили.

Ранее видео, на котором отец кормит ребенка молоком из коровьего вымени, раскритиковали в сети.