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Видео, на котором отец кормит ребенка молоком из коровьего вымени, раскритиковали в сети

Индиец напоил ребенка молоком из коровьего вымени и разозлил соцсети
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Видео, на котором отец в Индии кормит ребенка сырым молоком из коровьего вымени, стремительно распространяется по соцсетям, вызывая шквал критики и тревогу медиков, пишет NDTV.

Многие комментаторы напомнили, что непастеризованное коровье молоко — это не то же самое, что грудное молоко, и его употребление может привести к тяжелым последствиям, особенно для младенцев до года. В числе потенциальных угроз называются бактерии сальмонеллы, кишечная палочка, листерия и другие опасные микроорганизмы.

Гепатолог из Кералы доктор Кириак Эбби Филипс, известный в интернете как The Liver Doc, также выступил с критикой видео. Он подчеркнул, что употребление сырого молока стало модной, но крайне опасной «традицией» среди людей, не понимающих микробиологическую природу болезней.

«Некоторые микроорганизмы, которые можно подцепить из сырого молока, — это кошмар. А те, что можно получить с вымени коровы, — это уже ад», — предупредил врач.

Ранее родителям объяснили, почему детей нельзя кормить котлетами и щами в младенчестве.

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