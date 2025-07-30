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В Ярославской области школьников заставили стричь газон ножницами

В Тутаеве в центре «Галактика» школьников заставили стричь траву ножницами
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Telegram-канал «Подъём»

В Ярославской области в городе Тутаеве школьников заставили стричь газон ножницами. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В публикации говорится, что инцидент произошел в молодежном центре «Галактика». Школьники проводили работы в рамках программы летнего трудоустройства.

Журналисты обратились в администрацию Тутаевского района и выяснили, что куратор, который заставил детей стричь газон, «просто неправильно понял задачу».

«А так это обычная практика в молодежном центре «Галактика»: родители обращаются в центр занятости, дети работают, центр занятости им выплачивает денежку. Дети обычно просто убирают территорию вокруг молодежного центра. Никогда прежде таких вот эксцессов не бывало», — рассказали в администрации.

Власти добавили, что просьбу мог озвучить один из новых сотрудников. Позже стало известно, что газон у центра обкосили триммером. В администрации не смогли прокомментировать, связано ли это с тем, что дети постригли его недостаточно хорошо.

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