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Турист перепутал живого крокодила со статуей и едва не лишился руки, делая селфи

На Филиппинах турист залез в вольер к крокодилу ради селфи и едва не потерял руку

На Филиппинах турист залез в вольер к крокодилу ради селфи и оказался у него в пасти. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в начале этой недели в зоопарке Kabug Mangrove Park and Wetlands в Замбонге и попал на видео. 29-летний путешественник гулял по окрестностям, а затем увидел крокодила. По всей видимости, мужчина подумал, что крокодил — это статуя, поэтому смело перелез через забор и вошел в воду, держа наготове телефон.

В этот момент хищник атаковал его и сжал руку пострадавшего своими челюстями. Пострадавший находился в вольере еще 30 минут, прежде чем дрессировщик смог освободить его, ударив самку крокодила по голове куском цемента. Медики смогли остановить кровотечение и срочно доставили раненого в больницу. Ему наложили более 50 швов, но спасли руку.

«Такое поведение очень опасно. Никто никогда не должен входить в вольер к животному в зоопарке. Он подверг риску жизни других людей, и ему очень повезло, что он выжил», — отметил представитель местной полиции.

Ранее в Африке мужчина решил погладить крокодила и едва не лишился руки.

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