Жители Сахалинской области вернулись в свои дома после землетрясения и цунами. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава региона Валерий Лимаренко.

«Сейчас уже тот момент, когда жителям разрешили вернуться в свое жилище. <…> Они уже в той зоне, где нет беспокойства, что будет цунами», — сказал губернатор.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. На Курильских островах эвакуировали в безопасные районы 2,7 тыс. человек, в регионе был объявлен режим ЧС. Пострадали несколько человек, о жертвах в результате землетрясения и цунами не сообщается.

Позже Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин рассказал, что землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что повредило АЭС «Фукусима» в 2011 году.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил о затухании подземных толчков в регионе.