Во Владимирской области запущено производство систем для тушения пожаров на складах

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) дала старт производству пожарных трубопроводов и комплектующих для монтажа систем водяного пожаротушения, предназначенных для ее действующих и строящихся складов. Оно располагается в Октябрьском районе Владимирской области, сообщили в пресс-службе компании.

В РВБ уточнили, что производство оборудовано современной роботизированной техникой лазерной резки, сварки и очистки металла от коррозии и адаптировано под особенности конкретных складских комплексов в соответствии с нормами противопожарной безопасности. Его мощность составляет около 500 тонн труб в месяц.

«Благодаря запуску собственного производства комплектующих для систем пожаротушения мы получили возможность полностью контролировать все этапы — от изготовления до сборки и монтажа. Это позволяет подстраиваться под особенности каждого объекта и выпускать специализированные партии продукции», — сообщил руководитель департамента пожарной безопасности РВБ Антон Цой.

В компании добавили, что открытие производства способствует сокращению сроков установки систем водяного пожаротушения в складах и мезонинах, а также снижению себестоимости строительных и монтажных работ.