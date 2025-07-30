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Китаянка продала 20 iPhone, подаренные бойфрендами, чтобы оплатить взнос за квартиру

В Китае женщина продала 20 подаренных ей iPhone, чтобы оплатить взнос по ипотеке
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Китаянка встречалась одновременно с 20 мужчинами, получила от них новые iPhone, которые продала, чтобы заплатить первоначальный взнос за квартиру, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, женщина из города Шэньчжэнь встречалась одновременно с 20 мужчинами, которые дарили ей подарки, в том числе новые iPhone. Позже устройства были проданы через интернет, а вырученные средства — около $17 тысяч — пошли на первоначальный взнос за квартиру в родном городе.

Выяснилось, что женщина работала младшим офисным сотрудником с низкой зарплатой. Коллеги были поражены, когда узнали о её действиях, особенно после того, как она похвасталась в соцсетях покупкой недвижимости.

Представитель онлайн-платформы по продаже электроники подтвердил факт сделки.

«Женщина продала нам 20 новых телефонов, большинство из которых даже не были вскрыты», — говорится в заявлении.

По словам коллег, женщина всегда казалась приветливой и дружелюбной. Однако после раскрытия обмана в компании заговорили о ее возможном увольнении. Неизвестно, было ли возбуждено какое-либо уголовное дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что оставшаяся инвалидом женщина из Китая хочет подать в суд на жениха, который ее бросил.

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