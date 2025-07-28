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Врач рассказала, как распознать аллергию на вейпы

Аллерголог-иммунолог Устинова перечислила признаки аллергии на вейпы
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Вейпы токсичны и могут вызвать аллергию. Об этом kp.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог Научно-клинического центра №2 РНЦХ, кандидат медицинских наук Татьяна Устинова.

По ее словам, аллергическая реакция при курении электронных сигарет может возникнуть из-за отдельных компонентов жидкости, а также токсичных веществ, которые разлагаются при нагревании. Это смолы, акролеин, формальдегид.

Аллергия на вейпы проявляется у курильщиков разными симптомами, включая не только временные покраснения, отеки и высыпания, но и экзему вокруг ротовой полости или других участках тела, бронхоспазм, отек гортани, конъюнктивит. Также больные жалуются на жжение и сухость в горле, заложенность носа, чихание, насморк, кашель, одышку.

До этого президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил, что популярность вейпов среди подростков может привести к появлению «отсталого» поколения. Вейп с никотином влияет почти на все органы, особенно на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Возможны колебания давления, инсульты и изменения, приводящие к легочным заболеваниям. Потребление никотина через вейп может быть даже выше, чем при курении обычных сигарет. Увлечение вейпами может замедлить и нарушить развитие мозга, считает врач.

Ранее врач назвал новое заболевание из-за вейпинга.

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