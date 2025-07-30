Декоратор объяснила, как создать уют дома

Текстиль, предметы декора, фотографии помогут создать ощущение уюта в доме. Об этом РИАМО рассказала декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

«Даже в самой простой комнате можно создать комфортную и уютную атмосферу, если добавить красивый текстиль: например, пледы, декоративные подушки, акцентные дорожки, небольшие коврики и так далее. Такие вещи легко подобрать под настроение: мягкие оттенки для поддержания спокойствия или яркие акценты, которые задают ритм», — отметила декоратор.

По ее словам, универсальными вариантами являются вазы, статуэтки или подсвечники. Их можно расставить как в спальне и гостиной, так и в ванной и коридоре. Кроме того, уют помогут привнести живые или искусственные растения. Лапшинова также предложила рассмотреть варианты с фоторамками-сетками или гирляндами с прищепками, которые позволят создать креативные коллажи и мудборды из снимков, цитат, открыток.

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