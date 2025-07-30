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«Климат, деньги и сервис»: россияне рассказали, как выбирают место для отдыха

RT: 33% россиян выбирают место для отдыха во время отпуска по стоимости
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Shutterstock

Большинство россиян при выборе места отдыха в отпуске ориентируются на стоимость – об этом сообщили 32,68% участников соответствующего опроса. На втором месте по важности оказались климат и природа (29,95%), передает RT результаты исследования.

Тройку самых важных критериев при выборе места отдыха замыкает уровень сервиса, который отметили 12,12% респондентов. Вопрос безопасности выбрали 8,57%, наличие интересных экскурсий – 9,02%. На отзывы и рекомендации других людей ориентируются 2,05% опрошенных.

В результате опроса выяснилось, что в этом году отдохнуть в отпуске на российском морском побережье собираются 23% жителей страны – они отдали предпочтение Краснодарскому краю и Крыму. Еще 13,32% выбрали отдых в горах или у озер – например, в Алтае, Карелии или на Байкале.

За границу на отдых отправиться планируют 24,19% россиян, большинство – в Турцию, Таиланд и ОАЭ. В Европу собираются только 5,61% респондентов.

Вообще не планируют отдыхать этим летом 13,28% россиян, еще 2,85% сообщили, что пока не определились. Некоторые опрошенные сообщили, что хотят съездить в Белоруссию, в российские санатории, планируют поплавать по реке на теплоходе или хотят отправиться в путешествие на своей машине.

Большинство россиян на отдых летом отводят от одной до двух недель (45,18%). Еще около 6% сообщили, что хотят взять за летние месяцы несколько коротких отпусков.

Что касается планируемых трат, то четверть опрошенных (25,38%) сообщили, что готовы потратить на отпуск до 200 тыс. рублей. Еще 16,27% россиян отложили на эти цели до 20 тыс. рублей на человека. Больше 200 тыс. рублей на отдых потратят 8,28% россиян.

Исследование подготовил сервис «Финансы Mail» на основе опроса порядка семи тысяч жителей России.

До этого исследователи выяснили, что большинство россиян (65%) предпочитают восстанавливать силы перед рабочей неделей в домашней обстановке, но для трети опрошенных (33%) идеальным местом для набора энергии является природа — будь то парк или сквер. Почти треть (29%) граждан находит покой на даче, а 18% выбирают общение, отправляясь в гости к друзьям или родным.

Ранее россияне рассказали, какие вещи чаще всего забывают в отпуске.

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