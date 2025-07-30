Мужчина оставил детей в машине на жаре ради визита в магазин для взрослых

NYP: американец запер своих детей в раскаленном авто и на час ушел

В американском городе Финикс (штат Аризона) мужчина оставил в припаркованной машине четырех малолетних детей и на час ушел в секс-шоп. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 24 июля, когда температура воздуха превысила 40°C. По данным издания, прохожие заметили припаркованный автомобиль с закрытыми окнами, в котором находились четверо детей, и вызвали полицию. По прибытии сотрудники вскрыли машину, внутри которой температура достигала 51°C, и передали узников медикам. Пострадавшими оказались дети в возрасте двух, трех, четырех и семи лет. Им немедленно дали воду и пересадили в полицейский автомобиль с кондиционером.

Вскоре выяснилось, что их отец — 38-летний Асенсио Ларго — ушел в ближайший магазин для взрослых The Adult Shoppe. По описанию заведения, это «игровой зал для взрослых с кинотеатром и отдельными комнатами для досуга». Мужчина провел там около часа и находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его обнаружили правоохранители.

У детей выявили признаки теплового удара, потемнение кожи и высокую температуру тела. Всех четверых доставили в больницу. Их отца арестовали по подозрению в жестоком обращении с детьми и создании угрозы для их жизни и здоровья.

Ранее молодая мать ушла закачивать в губы филлеры, оставив детей на жаре в машине.