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Молодая мать ушла закачивать в губы филлеры, оставив детей на жаре в машине

Мать из Калифорнии оставила детей в раскаленной машине ради процедуры красоты
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Американка оставила детей в машине при температуре около 40°C и ушла к косметологу. Об этом сообщает NBC News.

В конце прошлого месяца Майя Эрнандес, 20-летняя мать двоих детей из Калифорнии, приехала с ними в спа-салон в Бейкерсфилде и оставила свою Toyota Corolla с работающим кондиционером. Однако она, по всей видимости, не знала, что система автоматически отключается после часа бездействия.

Дети Эрнандес, старшему из которых было всего два года, оставались в салоне в течение длительного времени после того, как мать дала им конфеты, крекеры, молоко, мобильный телефон и ушла на процедуру. С 14:00 до 16:30 пострадавшие находились без присмотра. По оценкам специалистов, из-за 39°C на улице температура в салоне автомобиля могла повыситься до 63°C.

Когда женщина вернулась к машине, у одного из детей шла пена изо рта. Мать провела искусственное дыхание рот в рот и позвонила в 911. Мальчика доставили в отделение неотложной помощи, но он уже не подавал признаков жизни. У его старшего брата температура тела поднялась до 39°C, в стабильном состоянии его поместили в палату.

Эрнандес отказалась считать себя виновной, но признала, что оставлять детей в машине было безответственно, но не нашла оправданий тому, почему все же оставила их. Ей уже предъявили обвинения и арестовали.

Ранее мать закрыла дочь в машине под палящим солнцем и ушла на работу.

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