Каждая пятая российская компания назвала ИИ ключевым фактором успеха

ИИ-инструменты перестали быть просто трендом. Теперь они уверенно входят в повседневную практику россиян, показал опрос Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Уже более половины российских предпринимателей используют искусственный интеллект ежедневно, а каждый третий отмечает, что это повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Согласно опросу, 55% респондентов из сферы бизнеса и управления используют ИИ в ежедневной работе, а еще 32% — несколько раз в неделю. В IT-индустрии доля пользователей еще выше — 68%. Среди основных направлений применения, в которых искусственный интеллект дает лучший результат, отмечают: генерацию текстов и идей (95%); поиск информации (90%); автоматизацию рутинных задач (70%); анализ данных (65%).

Тем не менее в образовании и производстве процесс внедрения ИИ-инструментов идет медленнее. Если в IT и бизнес-менеджменте они используются на постоянной основе, то в производственном и образовательном секторах большинство опрошенных либо не использует ИИ совсем, либо делает это реже раза в неделю. Основным препятствием для внедрения технологий в эту сферу респонденты назвали недостаток знаний и нехватку времени на обучение.

40% IT-специалистов и 25% представителей бизнеса отмечают, что ИИ способствует развитию их профессиональных навыков. При этом 32 и 20% респондентов из этих сфер соответственно уверены, что ИИ существенно повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Половина участников опроса из обеих групп (45 и 44%) фиксируют умеренный рост в этой области.

Такие данные подтверждают психологическую закономерность: специалисты, уверенные в своей способности быстро осваивать новые инструменты, чаще отмечают их реальную пользу. Это значит, что не только доступ к технологиям, но и способность к обучению определяют эффективность внедрения ИИ и его влияние на карьерный рост.

Ключевыми барьерами для повсеместного внедрения ИИ-решений остаются высокая стоимость сервисов, а также дефицит знаний и навыков — это отметили от 16 до 40% респондентов из разных отраслей. Кроме того, от 10 до 18% специалистов выражают недоверие к результатам, создаваемым ИИ, что также сдерживает распространение технологий.

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