Россияне стали чаще готовиться к путешествиям с помощью нейросетей

Россияне все чаще обращаются к нейросетям при подготовке к путешествиям

С начала года россияне стали в три раза чаще использовать искусственный интеллект для подготовки к поездкам, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Как показала аналитика пользователей ИИ-помощника Джарвела, большинство обращаются к ИИ за билетами и маршрутами, а перед длинными выходными — ищут жилье. При этом планами путешествий чаще делятся в мессенджерах, а отель с помощью ИИ активнее ищут накануне праздников.

Большинство пользователей стремятся делегировать вопросы, связанные с логистикой и организацией досуга. В список популярных запросов вошли: покупка билетов, пересадки и расписание — 20%, вдохновение и выбор направлений мечты — 10%, планирование спонтанных и долгосрочных поездок — 7%, безопасность — 6%, чем заняться в путешествии или на выходных — 6%, поиск жилья — 3%.

«В России продолжает расти популярность самостоятельных путешествий. Люди хотят сами строить маршруты, выбирать достопримечательности, кафе и отели под свои предпочтения. Но за гибкость приходится платить временем: искать билеты, сравнивать маршруты. Еще сложнее, когда планы меняются — отменили рейс, испортилась погода. С этим и помогает искусственный интеллект. Он сэкономит время и при планировании, и при форс-мажоре в поездке. Так, например, мы видим, что к ИИ-помощнику чаще обращаются накануне длинных выходных и праздников — когда важно все учесть. При этом готовые маршруты пользователи чаще отправляют в мессенджеры — в 66% случаев», — прокомментировал Максим Корсаков, заместитель генерального директора по развитию продукта в сервисе путешествий Туту.

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