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Грузчик из Томска ограбил магазин из-за спора о зарплате и получил 7 лет колонии

В Томске грузчик украл с работы замороженную семгу из-за спора о зарплате
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Томска получил семь лет колонии за кражу замороженной рыбы с работы, вместе с приятелем он устроил погром в торговом павильоне. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, томич разозлился на работодателя из-за маленькой зарплаты. Злоумышленник предложил соседу ограбить торговую точку, в которой работал.

Приятели ворвались в морозильное помещение, угрожали персоналу, разгромили битой несколько холодильников и вынесли две коробки с замороженной семгой, после чего скрылись. Владелец павильона обратился в правоохранительные органы, грабителей удалось задержать. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о разбое.

Приговором суда бывшему грузчику назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело на его приятеля выделено в отдельное производство.

Ранее россиянин втерся в доверие к соседским свиньям и выкрал их.

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