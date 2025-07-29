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Пьяный россиянин жестоко избил приятеля и вытолкнул его из окна

В Пскове мужчина избил собутыльника и вытолкнул его из окна
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Следственное управление СК РФ по Псковской области

Житель Пскова может получить до 15 лет колонии и жестокое избиение нетрезвого приятеля, мужчина вытолкнул потерпевшего из окна. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у своего знакомого в ночь на 9 мая. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. В ходе конфликта 36-летний злоумышленник жестоко избил друга, а затем вытолкнул его из открытого окна. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Новосибирске мужчина вывез должника в лес и заставил отрубить себе палец мачете. Виновного отдали под суд за самоуправство с применением насилия и отправили в колонию общего режима на два года.

Ранее россиянка с судимостью избила возлюбленного кочергой после застолья.

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