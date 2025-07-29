На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Осужденному за геноцид Младичу отказали в досрочном освобождении

Суд в Гааге отказал в досрочном освобождении Ратко Младича
true
true
close
Jerry Lampen/AP

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отказал экс-командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщает Reuters.

В постановлении суда подчеркивается, что медицинские заключения указывают на то, что жизнь Младича подходит к концу, но у него отсутствуют острые неизлечимые заболевания, которые могли бы оправдать его досрочное освобождение.

В 2023 году сын Ратко Младича Дарко рассказал, как его отец отпраздновал свой 81-й день рождения в тюрьме, и отметил, что его здоровье серьезно ослаблено.

Ратко Младич был выдан трибуналу в 2011 году, в тюрьме он находится уже 12 лет, до этого скрывался от трибунала 16 лет. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Апелляционный суд подтвердил это решение в 2021 году, но родственники Младича добиваются ревизии приговора.

Ранее экс-президент Косово Хашим Тачи отверг обвинения в военных преступлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами