Осужденному за геноцид Младичу отказали в досрочном освобождении

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отказал экс-командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу в досрочном освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщает Reuters.

В постановлении суда подчеркивается, что медицинские заключения указывают на то, что жизнь Младича подходит к концу, но у него отсутствуют острые неизлечимые заболевания, которые могли бы оправдать его досрочное освобождение.

В 2023 году сын Ратко Младича Дарко рассказал, как его отец отпраздновал свой 81-й день рождения в тюрьме, и отметил, что его здоровье серьезно ослаблено.

Ратко Младич был выдан трибуналу в 2011 году, в тюрьме он находится уже 12 лет, до этого скрывался от трибунала 16 лет. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Апелляционный суд подтвердил это решение в 2021 году, но родственники Младича добиваются ревизии приговора.

Ранее экс-президент Косово Хашим Тачи отверг обвинения в военных преступлениях.