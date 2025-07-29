Подведены итоги заявочной кампании международной премии в сфере социальных проектов

Добровольцы штаба #МЫВМЕСТЕ в РГУ им. А.Н. Косыгина подвели итоги заявочной кампании международной премии в сфере социальных проектов #МЫВМЕСТЕ, реализуемой при поддержке президента России. По сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось на 11,3%, а число стран-участниц — на пять, сообщили в «Росмолодежи».

Организаторы премии уточнили, что в этом году в ней присоединились 13 новых государств: Австрия, Ирландия, Литва, Латвия, Абхазия, Гвинея-Бисау, Северная Македония, Мьянма, Хорватия, Коморы, Оман, Швейцария и Эстония. Топ-10 стран по количеству проектов: Узбекистан, Казахстан, Индия, Афганистан, Марокко, Египет, Нигерия, Эфиопия, Бразилия и США. Также увеличилось число заявок.

«В пятом сезоне премии мы получили рекордное количество заявок — 51 837 социально значимых инициатив и проектов, что в 10 раз больше, чем в 2021 году. За пять лет количество стран-участниц увеличилось в 2,5 раза, и почти в два раза больше стало участников из РФ — 47 711», — сообщил глава «Росмолодежи» Григорий Гуров.

Он добавил, что продолжает расти — как по числу проектов, так и по географии — международное направление премии. В 2025 году, по словам Гурова, в нем приняли участие 4 126 проектов из 147 стран мира.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что за пять лет участниками проекта #МЫВМЕСТЕ стали более миллиона волонтеров, отвечающих на вызовы времени. Сегодня, как он сообщил, они рядом с участниками СВО и их семьями.

«В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, объявленного президентом Владимиром Путиным, количество заявок на номинацию «Герои нашего времени» выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Их поступило порядка 12 тыс., что сделало номинацию абсолютным лидером по числу участвующих проектов», — подчеркнул Чернышенко.

Также он поблагодарил добровольцев за то, что они делятся самым дорогим ресурсом — временем, отметил, что стать волонтером никогда не поздно и призвал всех присоединяться к этому уникальному, нужному и благородному делу.

На премию в категории «Компании», как сообщили в «Росмолодежи», в этом году поступило 1316 заявок от бизнеса, реализующего социальные проекты. Из них 409 подали крупные компании, 907 — представители МСП.

В число наиболее интересных проектов международного направления, по данным организаторов премии, вошла поставка воды для 400 тыс. семей в Пакистане, производство 3D-протезов из переработанных материалов в Колумбии, сохранение орхидей и биоразнообразия в Венесуэле, программа обучения первой помощи в Северном Синае, а также американская инициатива Operation School Bell, оказывающая помощь детям из малообеспеченных семей с 1960-х годов.

Все проекты пройдут экспертную оценку, в рамках которой будет выполнен анализ их значимости, масштабируемости и социального эффекта. На региональных этапах и полуфиналах отобранные команды презентуют свои инициативы на региональном уровне.

На финальном этапе федеральное жюри рассмотрит проектные материалы и примет итоговое решение. Победители станут известны в декабре, их объявят на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.