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В Севастополе спасли туристку, упавшую с пятиметровой скалы

В Севастополе спасли упавшую со скалы женщину
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Telegram-канал РаZVожаев

В Крыму спасли женщину, которая пролетела около пяти метров по острым камням. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Инцидент произошел у грота Дианы, пострадавшая шла купаться на «дикий» пляж, оступилась и упала со скалы с высоты около пяти метров. Пострадавшая получила множественные травмы, в том числе переломы ноги, ссадины и ушибы.

Первую помощь женщине оказали очевидцы, они перевязали ей раны и обратились в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели уложили пострадавшую на носилки, на катере доставили в бухту Балаклавы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.

До этого в Челябинской области спасатели оказали помощь 18-летнему туристу, который упал со скалы во время отдыха. На место прибыли сотрудники 50-й пожарно-спасательной части. В сложных условиях горной местности они аккуратно транспортировали пострадавшего на носилках до машины скорой помощи. Юношу доставили в больницу.

Ранее пострадавшая в горах Якутии туристка четыре дня ждала помощи.

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