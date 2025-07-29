На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четырехлетняя омичка выпала из окна, пока мать готовила ужин

В Омске ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой
true
true
true
close
Shutterstock

В Омске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней, девочка госпитализирована после падения из окна квартиры на первом этаже. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 28 июля, четырехлетняя девочка находилась дома вместе с матерью. Женщина готовила на кухне ужин, девочка, воспользовавшись моментом, забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна на первом этаже.

Мать, заметив падение ребенка, немедленно вызвала скорую помощь, девочка госпитализирована, серьезных травм у нее не обнаружили. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого двухлетний ребенок оказался под окнами многоквартирного дома в Новокузнецке по недосмотру родителей. Мать пострадавшего отвлеклась на уборку в квартире семьи на втором этаже. В какой-то момент она обратила внимание на крики соседей, и, оглянувшись, поняла, что сын придвинул табурет к подоконнику и выпал из окна. Женщина вызвала медиков. Ребенка доставили в больницу с травмами.

Ранее в Липецке полуторагодовалая девочка впала в кому после падения из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами