Четырехлетняя омичка выпала из окна, пока мать готовила ужин

В Омске ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Омске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней, девочка госпитализирована после падения из окна квартиры на первом этаже. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел 28 июля, четырехлетняя девочка находилась дома вместе с матерью. Женщина готовила на кухне ужин, девочка, воспользовавшись моментом, забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна на первом этаже.

Мать, заметив падение ребенка, немедленно вызвала скорую помощь, девочка госпитализирована, серьезных травм у нее не обнаружили. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого двухлетний ребенок оказался под окнами многоквартирного дома в Новокузнецке по недосмотру родителей. Мать пострадавшего отвлеклась на уборку в квартире семьи на втором этаже. В какой-то момент она обратила внимание на крики соседей, и, оглянувшись, поняла, что сын придвинул табурет к подоконнику и выпал из окна. Женщина вызвала медиков. Ребенка доставили в больницу с травмами.

Ранее в Липецке полуторагодовалая девочка впала в кому после падения из окна.