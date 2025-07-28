Годовалый ребенок прокусил кобру, которая обвилась вокруг его руки

Independent: в Индии годовалый ребенок прокусил обвившуюся вокруг его руки кобру

Годовалый ребенок в Индии прокусил кобру, которая обвилась вокруг его руки, пишет Independent.

Семья мальчика рассказала, что инцидент произошел во время игры дома. Когда змея внезапно появилась и схватила ребенка, родные бросились на помощь, но уже через мгновение обнаружили, что малыш сам укусил кобру — змея была без движения.

Однако и сам мальчик получил укус кобры и вскоре потерял сознание. Его срочно доставили в центр первичной медико-санитарной помощи, а затем перевели в больницу Государственного медицинского колледжа в Беттиа.

Врачи отмечают, что яд кобры оказал слабое воздействие, и своевременное лечение помогло предотвратить тяжелые последствия.

«Своевременное медицинское вмешательство спасло жизнь ребенку», — заявил доктор Саураб Кумар из государственной больницы, добавив, что состояние пострадавшего сейчас стабильное.

Мальчик остается под наблюдением врачей, получает необходимые лекарства и находится на постоянном контроле.

Ранее целитель рассказал, что что лечит больных укусами ядовитых змей.