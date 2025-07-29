Кореянка встретилась с дочерью спустя 54 года после пропажи

Korea Herald: дочь пропала по дороге к тете и вернулась к матери спустя 54 года

Жительница Южной Кореи пропала по дороге к тете и вернулась к матери спустя 54 года. Об этом пишет Korea Herald.

Когда женщина пропала, ей было семь лет. Сейчас ей 61 год.

Ребенок пропал из-за того, что забыл имена своих родителей и адрес тети. Девочка ехала из одного района Сеула в другой, но не смогла вспомнить нужную остановку. Ее обнаружили плачущей на последней остановке автобусного маршрута. Ее мать считала, что она благополучно добралась до родственницы, и узнала о том, что девочка потерялась, только спустя месяц, поскольку у ее сестры не было телефона.

После пропажи ребенка, мать подала заявление в полицию, однако найти девочку не получилось. Спустя 52 года она решила сделать повторную заявку, не теряя надежды повидаться со своим ребенком до ухода их жизни.

Отдел уголовных расследований SMPA нашел потерявшуюся девочку, исследовав список всех детей 1962-1964 года рождения, поступивших в детские дома в период с августа по ноябрь 1971 года. В личном деле одной из девочек значилось, что она заблудилась по дороге к тете. Как оказалось, сотрудники детского дома дали ей другую фамилию (поскольку свою фамилию она не помнила), но сохранили ее имя. Также девочке ошибочно приписали 1963 год рождения вместо 1964.

Генетическую связь между матерью и дочерью подтвердил ДНК-тест. После воссоединения с матерью и двумя сестрами найденная родственниками женщина призналась, что не питала надежду снова встретить свою семью. По словам матери семейства, сама она решила не сдаваться из-за поддержки других дочерей.

Ранее в Симферополе ребенок приехал с матерью в гости, незаметно ушел из квартиры и пропал.