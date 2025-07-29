В Волгограде первоклассник выстрелил в голову четырехлетнему брату

В Волгограде брат ранил в висок четырехлетнего мальчика из пневматики

В Волгограде устанавливаются обстоятельства травмирования четырехлетнего мальчика, ребенок получил касательное пулевое ранение в висок. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Четырехлетний мальчик с матерью гостил у родственников. Он играл вместе с семилетним двоюродным братом, который нашел дедушкину пневматическую винтовку. В какой-то момент первоклассник случайно выстрелил.

Металлическая пуля по касательной попала в висок его младшему брату. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит УМВД Волгоградской области. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего.

До этого житель Алтайского края вышел с ружьем на улицу, чтобы проверить, не ходят ли у его дома чужие собаки, и случайно прострелил плечо своему сыну. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, в отношении стрелявшего был составлен протокол об административном правонарушении. Он оштрафован на 40 тысяч рублей. Оружие и патроны изъяты.

Ранее пятилетний мальчик случайно выстрелил в своего близнеца из пистолета матери.