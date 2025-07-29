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Юные россияне смогут узнать о работе коммунальных служб на фестивале «Москва 2030»

Детей пригласили на фестиваль городского хозяйства в Москве
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Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В спорткомплексе «Лужники» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» пройдет фестиваль городского хозяйства, на котором посетителей познакомят с работой коммунальщиков и спасателей, сообщается на сайте mos.ru.

На фестивале для детей проведут мастер-классы по плетению браслетов, созданию бомбочек для ванны и мыловарению.

В «Уголке электробезопасности» ребятам в игровой форме расскажут об электроэнергии, а специалисты ПАО «МОЭК» каждое воскресенье августа будут проводить химическое и научное шоу.

На станции «Мосводоканала» ребята смогут оказаться внутри мыльного шара, а на площадке «Москоллектора» желающие будут расчищать участок с помощью маленького экскаватора.

Спасатели дадут детям примерить свою спецодежду, научат помогать пострадавшим и сыграют с желающими в пожарные «крестики-нолики».

Также на площадке ГБУ «Озеленение» детей познакомят с работой специалистов, которые заботятся о клумбах и цветниках Москвы.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут гонки на моделях автомобилей городских служб и выставка техники.

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