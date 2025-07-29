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СберСтрахование расширило поддержку по программе страхования путешественников

Столкнувшиеся с отменой рейсов «Аэрофлота» россияне получат страховые выплаты
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

На фоне вынужденной корректировки расписания полетов авиакомпании «Аэрофлот» СберСтрахование расширило страховую защиту программы страхования путешественников и произведет выплаты как людям, столкнувшимся с задержкой вылета, так и тем, чей рейс был отменен. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы берем на себя дополнительные обязательства произвести страховые выплаты всем, кого затронули эти обстоятельства, независимо от стандартных условий страховых программ. Для нас главное — обеспечить людям спокойствие и уверенность даже в нестандартных ситуациях», — сообщил старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.

В компании уточнили, что для подачи заявления об отмене рейса клиенты могут воспользоваться мобильным приложением или личным кабинетом на ее сайте. Тем, кто столкнулся с задержкой рейса, предлагается оформить заявку на выплату через приложение СберБанк Онлайн.

В случае, когда информация о рейсе уже была внесена, выплата поступит клиенту автоматически в течение пяти минут с момента ввода реквизитов банковской карты, добавили в банке. Также в Сбере подчеркнули, что обращения клиентов, затронутых вынужденной корректировкой расписания рейсов «Аэрофлота», обрабатываются в приоритетном и упрощенном режиме.

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