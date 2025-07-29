Россиянин втерся в доверие к соседским свиньям и выкрал их

Житель Севастополя несколько месяцев «дружил» со свиньями соседки, чтобы выкрасть их. Об этом сообщает городское управление МВД.

58-летний местный житель задумал украсть у соседки свиней вьетнамской породы. Несколько месяцев злоумышленник подкармливал животных, чтобы завоевать их доверие, и в один из дней украл двух особей. 46-летняя владелица свиней заметила пропажу и отправилась на поиск животных.

«Во время поисков женщина и ее дочь услышали знакомый поросячий визг, доносившиеся с соседнего участка. Однако хозяин территории с удивительным спокойствием уверял, что никаких свиней у него нет и быть не может», — сообщили в городском МВД.

Хозяйка свиней вернулась к соседу с подмогой, вместе с родственниками они заметили во дворе мужчины одну забитую свинью. Вторая, услышав голос хозяйки, с визгом выбралась из сарая, в котором ее держал похититель.

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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