Мошенники стали использовать западные соцсети и мессенджеры для обмана россиян

В РОЦИТ назвали три схемы обмана россиян в иностранных соцсетях и мессенджерах

Киберпреступники активно используют иностранные мессенджеры и соцсети, такие как Telegram, WhatsApp и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), для обмана жителей России. Об этом сообщили в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ).

В центре уточнили, что преступники постоянно придумывают новые мошеннические схемы, и назвали три наиболее распространенных в данный момент.

В Telegram, по данным РОЦИТ, мошенники используют функцию цифровых подарков для скрытой рекламы запрещенного контента. В ее рамках злоумышленник дарит администратору канала подарок, в описании которого размещена ссылка на группу для торговли запрещенными веществами, нелегальное казино или экстремистские материалы. Подарок становится публичным, на канал поступает жалоба. Это может привести к блокировке или юридическим последствиям.

В Instagram, как сообщили в центре, киберпреступники рассылают письма, замаскированные под уведомления соцсети о подозрительной активности. В них содержатся ссылки на якобы подтверждение личности или жалобы на злоумышленника. Если жертва мошенников отправит сообщение на указанный адрес — начинается фишинговая переписка.

В WhatsApp и Telegram, как рассказали в РОЦИТ, аферисты предлагают пользователям «легкий заработок» за выполнение определенных действий. Жертве поступает несколько выплат, затем ей предлагают внести деньги для якобы получения доступа к более «прибыльным» задачам. После перевода средств аферисты исчезают. Мошеннический контент активно маскируется под настоящую удаленную работу и использует поддельные сайты и чаты поддержки, подчеркнули в центре.

Чтобы избежать подобных схем, в РОЦИТ рекомендовали россиянам сохранять критическое мышление, не реагировать на сообщения с признаками спешки или давления, не переходить по сомнительным ссылкам, не отправлять данные по электронной почте по просьбе «поддержки» и не верить предложениям, которые кажутся слишком легкими или выгодными.