Школьница из Крыма получила путевку в «Артек» от проекта «Юности Граница»

Реакция людей на улице мотивировала продолжать собирать деньги на поддержку бойцов СВО, заявила школьница Дарина Жиденко из поселка городского типа Черноморское Лилии Абрамовой (Татарка FM) в новом выпуске проекта «Юности Граница».

Жиденко, играя на набережных на саксофоне, собирает деньги для покупки продуктов и медикаментов для российских солдат в зоне СВО.

«Не так много опыта у меня было, но мотивировала продолжать реакция людей на улице. Я как будто энергию от них получала. Я видела отдачу, видела их заинтересованность», — рассказала школьница.

Также мама Елена Жиденко отметила, что Дарина сама хотела заработать на поддержку бойцов.

«Честно, я серьезно сначала это не восприняла, сказала, что мы дадим тебе денежные средства. Но она сказала, что это неправильно и хочет сама заработать», — рассказала Елена.

В подарок от проекта Дарина Жиденко получила путевку в лагерь «Артек».

Напомним, проект «Юности Граница» посвящен детям, которые помогают не только участникам специальной военной операции, но и своим землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эпизоды первого сезона набрали более 15 млн просмотров суммарно в социальных сетях.