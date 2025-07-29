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Большинство автомобилистов в России относятся к другим водителям позитивно

Rambler&Co: 77% автомобилистов ведут мысленные диалоги с другими водителями
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Shutterstock

Большинство российских автолюбителей (65%) по умолчанию позитивно относятся позитивно к другим водителям, следует из результатов совместного исследования Rambler&Co и Сбера.

Опрос показал, что 8% водителей относятся к другим участникам движения нейтрально, а 27% настроены к ним пессимистично.

У 26% респондентов предсказуемое и вежливое поведение других водителей вызывает симпатию, у 22% — понимание и поддержка, а 19% участников опроса ценят вежливость на дороге.

Исследование показало, что 77% водителей ведут мысленные диалоги с другими участниками движения, 13% «просят» их ускориться, чтобы успеть на зеленый сигнал светофора, а еще 13% мысленно общаются со всем потоком.

Чаще всего, по данным опроса, водители общаются друг с другом при помощи сигналов фар и жестов. Чуть больше трети (33%) используют дальний свет, 29% пользуются жестами, 9% открывают окно и общаются с другим водителем, 1% пользуются чатом в навигаторе, а 25% предпочитают держать свои мысли при себе.

Опрос проводился в июле 2025 года. Всего в нем приняли участие более 7 тыс. автомобилистов из разных городов России.

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